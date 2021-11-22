Чому голова Мінфіну не бореться з податковими «скрутками»: версія ЗМІ

Міністр фінансів Сергій Марченко останнім часом не коментує повідомлення про процвітаючу схему ухилення від сплати податків — так звані «скрутки» податку на додану вартість обсягом 30−60 млрд грн на рік. Не може похвалитися Мінфін і результатами боротьби із цією схемою. Видання «РБК-Україна» проаналізувало причини такого стану справ і оприлюднило невтішні версії того, що відбувається, припустивши, що Марченко може бути небайдуєжим до теми зі «скрутками».

«Спочатку і Любченко, і Марченко активно коментували тему „скруток“, намагаючись переконати громадськість, що ситуація знаходиться під контролем. Більше того, міністр навіть називав фантастичні цифри в 50 млрд грн і 15−20%, які нібито вдалося додатково залучити до бюджету за рахунок якоїсь міфічної „боротьби“ зі „скрутками“ (у чому вона полягала, так і не було сказано). …Однак насправді, як стверджують учасники ринку, це був прихований сигнал про те, хто насправді взяв під контроль усю „піраміду“. Імена називали і ЗМІ, і народні депутати з трибуни парламенту: нагорі — міністр Марченко та голова ДПС Любченко, далі — заступники голови ДПС, керівники профільних департаментів, радники тощо», — йдеться у матеріалі «РБК-Україна», який містить припущення, що після відставки міністра економіки Олексія Любченка схеми могли перейти під контроль міністра фінансів Сергія Марченка.

«РБК-Україна» також не виключає, що до цієї теми міністр фінансів намагається долучити людей зі свого оточення.

«Наприклад, йдеться про вкрай наближеного до Марченка першого заступника міністра Дениса Улютіна», — йдеться у матеріалі видання. Як пише автор, на користь цієї версії може говорити активна негласна підтримка Мінфіном обшуків у Любченка та Олійникова, пов'язаних якраз із причетністю до «скруток».

«Як мінімум, Марченко та його колеги публічно не коментували ані відставку Любченка, ані оперативно-розшукові дії, ні відмову Кабміну призначати на посаду голови ДПС Олійникова, який нібито виграв підставний конкурс», — йдеться у матеріалі.

За іншою версією, як пише «РБК-Україна», така поведінка може бути просто спробою відвести від себе зайву увагу та підозри.

«Насправді ж Марченко нібито залишив у радниках по „скрутках“ і Любченка, і Олійникова. Але при цьому розпорядився проводити операції з максимальною обережністю та не використовуючи великих обсягів на компаніях, які вже потрапляли на радари податкових органів. Більше того, обговорюється питання формального зниження обсягів „скруток“, аби „боротьбу“ можна було оцінити у цифрах», — йдеться у статті.

«Втім, на початку грудня, коли з'являться нові зведення про обсяги „скруток“ за три місяці осені, швидше за все, стане зрозуміло, що зусилля не увінчалися успіхом і що ключові бенефіціари конвертцентрів, на яких і осідає основний „прибуток“ від ухилення від сплати податків, — залишилися незмінними як за Любченка, так і за Марченка», — йдеться у публікації «РБК-Україна».

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