Міністру Марченку пророкують відставку: у ЗМІ назвали причини

Провал планів щодо виконання бюджету, невиконання обіцянок, сумнівні зв'язки, можлива причетність до корупційних схем, невиправдані політичні амбіції роблять міністра фінансів Сергія Марченка одним із ключових кандидатів на звільнення під час найближчої кадрової ротації в Кабміні, пише видання «Коментарі».

Як пишуть «Коментарі», Марченко та Данилюк працюють разом ще з початку 2010-х, коли обидва входили до складу Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Адміністрації президента Віктора Януковича.

Видання зазначає, що «при дворі» Януковича експерти «не голодували».

«Країна, щоправда, дізналася про це не від самого Данилюка, а від Генеральної прокуратури, яка у 2017−2018 роках розслідувала кримінальну справу про ухилення чиновника, який на той час був міністром фінансів в уряді Гройсмана, від сплати податків у особливо великих розмірах. Генпрокуратура тоді навіть отримала доступ до цих документів, з'ясувавши, що декларацію за 2014 рік було фальсифіковано», — нагадує видання.

Крім того, у цей же період розслідувалася й інша кримінальна справа — про можливу причетність працівників координаційного центру економічних реформ при Адміністрації Януковича до масштабних розкрадань грошей платників податків. Загальні збитки від зловживань у різних сферах правоохоронці тоді оцінили у 18 млрд грн. Данилюка, Марченка та інших учасників «аналітичної групи» фактично звинувачували в незаконній торгівлі даними про стан економіки та її окремих галузей.

«На посаді заступника міністра фінансів Марченко встиг засвітитися у скандалі навколо спеціальних умов для роботи Української національної лотереї в період, коли Мінфін намагався якось упорядкувати роботу ринку нелегальних азартних ігор в умовах їхньої офіційної заборони», — пишуть «Коментарі».

На посаду міністра, як стверджується у матеріалі, Марченка лобіював Данилюк.

«Далі вже міністр Марченко привів до Державної податкової служби колишнього заступника голови ДПС при Азарові — Олексія Любченка, якого згодом звинуватили в причетності до багатомільярдних „скруток“ ПДВ. Крім податкової, Марченко запам'ятається також скандалами з митницею та спробами „протягнути“ туди своїх людей», — йдеться у публікації.

Крім того, як пишуть «Коментарі», Марченко нібито гарантував Данилюку, що той зможе як мінімум безперешкодно взяти участь у конкурсі на посаду голови БЕБ, і якщо не виграти, то хоч би вдосталь опрацювати тему Бюро економічної безпеки у рамках своєї політичної комунікації.

Останні провали Марченка у питаннях бюджетного планування, які помітні вже не лише в Україні — у Верховній Раді та на Банковій, а й у Міжнародному валютному фонді, явно сигналізують про необхідність якнайшвидше завершувати кар'єру в міністерстві.

«Отримати у свою команду „скривдженого реформатора“ мріє будь-яка опозиційна політична сила», — пишуть «Коментарі». Видання передбачає, що в кандидатурі Марченка можуть бути зацікавлені не лише потенційна партія Разумкова, а й «Європейська солідарність» та партпроєкт Володимира Гройсмана.

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