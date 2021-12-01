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Політика

Ахметов міг використати ювілей Шустера для пошуку свого кандидата у президенти: версія ЗМІ

11:58 1 грудня 2021
Рінат Ахметов

Український олігарх Рінат Ахметов міг використати день народження телеведучого Савіка Шустера для переговорів з потенційними кандидатами, які становитимуть противагу Володимиру Зеленському на наступних президентських виборах. Таке припущення висловили журналісти «Української правди» у випуску своєї програми.

Автори розслідування зазначають, що Шустер святкував у Вільнюсі день народження, на який разом із ним прилетіли ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, експрем’єр Володимир Гройсман, відомий журналіст Дмитро Гордон та лікар Євген Комаровський. Туди ж прибув Рінат Ахметов.

«Майже одночасно з аеропорту „Бориспіль“ злітають два літаки. Airbus Ріната Ахметова вирушає в Париж. А другий літак, чартерний Boeing 747, летить до столиці Литовської республіки — Вільнюсу. А вже наступного дня борт Ахметова залишає Париж і теж летить до аеропорту Вільнюса», — йдеться у розслідуванні «УП».

Видання нагадало, що практика обговорення ключових питань та прийняття рішень щодо них за межами країни, подалі від сторонніх очей, для українських політиків та олігархів не нова. У 2014 році зняттю Віталієм Кличком своїй кандидатурі з президентських виборів на користь Петра Порошенка передувала зустріч з Дмитром Фірташем у Відні. «УП» продемонструвала кадри інтерв'ю Віталія Кличка, де той ухиляється від відповіді на питання про ту зустріч.

Автори програми також звертають увагу на те, що інформаційна війна Ахметова проти Зеленського за фактом уже почалася. Поки що олігарх, схоже, не обрав свого кандидата, але його медіаресурси вже активно працюють на зниження рейтингу чинного президента. А Гордон і Комаровський вже включилися у процес, публічно визнавши на ахметівських каналах, що, підтримавши Зеленського у 2019 році, «лоханулися».

Фото UA-Футбол

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