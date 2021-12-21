Порошенко назвав терміни свого повернення до України

П'ятий президент України Петро Порошенко, якого 20 грудня звинуватили у державній зраді, повернеться в Україну вже наступного року, наголосивши, що зробить це коли вирішить сам, а не коли хоче Зеленський. Про це він заявив у відеозверненні на телеканалі «Прямий».

«Я повернуся у першій половині січня за власним графіком. Разом до перемоги й до зустрічі в Україні», — заявив він.

За словами політика, він отримує з Офісу президента сигнали про те, що не хочуть його повернення в Україну.

Порошенко також сказав, що Зеленський перейшов за «червоні лінії» та закликав усіх до об'єднання.

«Пред'явлення підозри главі держави у держзраді, фінансуванні тероризму — це перехід „червоних ліній“. Це не жарти. Жарти закінчилися. За це доведеться відповідати», — сказав п'ятий президент.

Нагадаємо, 20 грудня у ДБР оголосили, що Петро Порошенко підозрюється у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з окупованого Донбасу у 2014−2015 роках.

Правоохоронці кажуть, що надіслали йому підозру поштою. Прихильники експрезидента стверджують, що підозру їхньому підзахисному законним способом не вручили.

23 грудня Порошенка знову викликали на допит.

На думку експертів, у разі неприбуття Порошенка 23 грудня на допит, правоохоронці можуть спробувати оголосити його у розшук та обрати запобіжний захід заочно.

У цій справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу проходить і голова ОПЗЖ Віктор Медведчук. Політик уже тривалий час перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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