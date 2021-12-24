Після виписаної підозри у держзраді Петру Порошенку п'ятого президента України готуються заарештувати. Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка. Про це повідомляє Укрінформ.

Альтернативою знаходженню в СІЗО буде внесення застави у розмірі один мільярд гривень.



Наразі Порошенко перебуває за кордоном і збирався повернутися до України у першій половині січня. Тим часом у Печерському райсуді Києва вже погодили клопотання прокуратури про затримання Порошенка та його доставку до суду, де відбудеться обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, розпочате проти Порошенка розслідування стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ із окупованого Донбасу у 2014−2015 роках. Раніше у цій же справі підозрюваним став колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Фото petroporoshenko/facebook

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