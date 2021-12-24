«Це персональна війна Ахметова й Зеленського. І переможцем у ній буде тільки один», — Вадим Денисенко

Володимира Зеленського підштовхують до війни на три фронти. Крім збройного протистояння з Росією та інформаційно-юридичного — з опозицією, оголошена «війна з олігархами». Та «бойові дії» тут ведуться досить специфічно.

— Немає ніякої війни ані «з», ані «між» олігархами. Ніяких серйозних розслідувань, змін до антимонопольного законодавства ми не бачили і, я думаю, не побачимо з однієї простої причини: є монополісти на ринку курятини й соняшникової олії. А завдяки групі «Довіра», яку повʼязують з цими бізнесменами, Зеленський добирає в разі необхідності 226 голосів у Верховній Раді. Поки що ми можемо спостерігати початок боротьби з Ахметовим. Це персональна війна Ахметова й Зеленського. І переможцем у ній буде тільки одна людина, — вважає виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Про те, чому пʼятому президенту України принесли «під ялинку» підозру та чому її не підписали генеральний прокурор та її перший заступник, чим можна пояснити таку нелюбов між Зеленським та Порошенком, а також про «валізи з компроматом» читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Україну будуть змушувати до прямих переговорів з ОРДЛО й амністії бойовиків, — Вадим Денисенко».

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