Влада припинила мовлення телеканалів UkrLive та «Перший незалежний», вкотре довівши, що бачить у вільних ЗМІ свого головного ворога і діятиме будь-якими методами для придушення свободи слова в Україні. Про це йдеться у заяві UkrLive та «Перший незалежний», яку цитує сайт 112 .

Рішення про закриття ухвалено РНБО. Телеканали називають його «органом, який фактично уособлює диктатуру в Україні та запроваджує фактичну заборону на опозиційну діяльність» і нагадують, що незаконні санкції було прийнято одразу після того, як телеканал «Перший Незалежний» домігся судового рішення на свою користь і відновив мовлення за рішенням Господарського. суду міста Києва.

«Ми розцінюємо сьогоднішні події як чергову спробу влади придушити будь-яку альтернативну думку щодо ситуації в Україні та використати репресивну машину для боротьби з незалежними ЗМІ», — сказано у заяві телеканалів. «Банкова зачищає інформаційне поле, сподіваючись приховати від населення правду про катастрофічну ситуацію в економічній, соціальній, освітній та інших сферах життя в країні», — вважають журналісти UkrLive та «Перший незалежний». Вони звернулися до президента України: «Від того, що ви закриєте неугодні канали, ситуація в країні не покращає, цифри у платіжках за газ не знизяться, вакцинування від коронавірусу не почнеться, безчинства радикалів не припиняться». Колективи закритих телеканалів мають намір оскаржити незаконне рішення у судах.

«І, якщо українські суди під тиском Офісу президента не скасують президентську цензуру, то Європейський суд з прав людини винесе справедливе рішення, яке боляче вдарить по всіх „цензорах“ та „заборонниках“», — йдеться у заяві.

Рішенням РНБО обурений офіційний власник телеканалів UkrLive та «Перший Незалежний», голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат України Нестор Шуфрич.

«Подібне безпрецедентне знищення свободи слова воістину жахає. Це вкотре доводить, що влада не має справи до законів і Конституції України, вона робить виключно те, чого сама хоче, незважаючи на юридичні норми», — йдеться у заяві Шуфрича.

«Ми хочемо одного — працювати на благо України у рамках Конституції та законів. Ми працювали під тиском влади весь цей час. Нехай влада буде впевнена — ми продовжуємо роботу», — заявив керівник телеканалу Єгор Бенкендорф .

Раніше у лютому 2021 року за рішенням РНБО було припинено мовлення телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK. Після чого журналісти закритих телеканалів створили телеканал «Перший Незалежний», який був незаконно відключений від ефіру за годину після початку мовлення.

24 вересня «Перший Незалежний» звернувся з проханням допомогти у відновленні ефірного мовлення телеканалу до народного депутата Нестора Шуфрича, який став співвласником «Першого Незалежного» та уклав угоду про невтручання у редакційну політику телеканалу. 27 жовтня Нестор Шуфрич придбав телеканал UkrLive з ліцензією на супутникове мовлення, завдяки чому журналісти нарешті змогли вийти в телевізійний ефір.

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