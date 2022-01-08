Амбіції та негативне ставлення Зеленського до Медведчука: нардеп про причини, через які не повернули із ОРДЛО жінок

Чотирьох жінок, громадянок України (серед них і Наталю Стаценко, яка, за словами омбудсмена Людмили Денисової, зараз перебуває у важкому стані. — Авт.) можна було повернути додому з непідконтрольних територій Донбасу ще на початку 2021 року. Про це заявив член політради ОПЗЖ, народний депутат України Юрій Загородній в ефірі телеканалу UkrLive.

«Через особисті амбіції президента України Володимира Зеленського та його негативного ставлення до Віктора Медведчука повернути жінок так і не вдалося», — заявив Загородній.

Парламентарій вважає, що причиною цього стали егоїзм чинної влади та заздрість президента Володимира Зеленського, який не зміг просунутися у питанні обміну утримуваними особами, тоді як Віктор Медведчук повернув додому понад 500 громадян України.

«У перший день нового року Денисова сказала, що Наталія Стаценко перебуває у тяжкому стані, її необхідно звільнити. Потрібно звільнити і негайно звільнити! Ці люди мають повернутися додому. Але де Денисова була рік тому, коли Зеленський заважав поверненню цих людей додому, в Україну? Де була Денисова, коли проти тих, хто звільняв утримуваних осіб, вводили санкції? Де була Денисова, коли вводили санкції та закривали телеканали, які показували те, що відбувається в нашій країні, і говорили правду, зокрема правду про те, хто перешкоджав звільненню українок, тієї ж Стаценко?» — наголосив Загородній.

Нардеп переконаний, що така позиція омбудсмена говорить про те, що в Україні, насправді, немає уповноваженого з прав людини.

«Нам потрібен новий уповноважений з прав людини, який по-справжньому захищатиме права українців. Тому що сьогодні влада нехтує Конституцією та не поважає права громадян України», — констатував Юрій Загородній.

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