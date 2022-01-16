«Тривожну валізку не збирав»: Порошенко не вірить, що його заарештують в Україні

Перед поверненням в Україну п'ятий президент Петро Порошенко на брифінгу у Варшаві заявив, що завтра приїде до Печерського районного суду Києва, де йому обиратимуть запобіжний захід у «вугільній справі».

За словами політика, він не вірить у свій арешт й має намір прибути на засідання суду. Вважає, що Зеленському від його арешту «буде лише гірше».

При цьому зазначив, що «тривожну валізку» не збирав.

Народний депутат сказав, що прилетить саме до Києва, а не до будь-якого іншого міста, хоча й не виключає, що літак влада може посадити насильно в іншому місці.

Політик зазначив, що має кілька версій з приводу порушення проти нього кримінальної справи. Це може бути зниження рейтингу Зеленського або спроба відвернути увагу від проблем в енергетиці.

Порошенко також впевнений, що для його арешту немає жодних підстав. І додав, що він повертається до Києва, щоб боротися за Україну, а не боротися з Зеленським, що Зеленський для нього — опонент, а не ворог.

Колишній президент також нагадав, що російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся після лікування у Німеччині до Москви саме 17 січня 2021 року, де його одразу затримали.

Нагадаємо, в Офісі президента відмовилися від сценарію затримувати Петра Порошенка в аеропорту одразу після прильоту до Києва. Раніше люди, близькі до оточення Зеленського, радили Порошенку не повертатися до України.

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