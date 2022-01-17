Підозра Порошенку: у ДБР підтвердили, що намагалися вручити повістку експрезиденту (відео)

У Державному бюро розслідувань (ДБР) офіційно підтвердили інформацію про те, що співробітники бюро в аеропорту «Київ» намагалися вручити Петру Порошенку процесуальні документи.

«Сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту „Жуляни“ намагалися вручити Петру Порошенку процесуальні документи, а саме повістку про виклик на 11 годину 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання з залученими матеріалами, та надати можливість ь з'явитися Порошенку до суду», — повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Печерський районний суд Києва призначив судове засідання з кримінального провадження у так званій «вугільній справі» — постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках.

«17 січня 2022 року об 11:00 буде розглянуто клопотання про обрання у вигляді утримання під вартою щодо Порошенка Петра Олексійовича», — йдеться у повідомленні.

Коли Порошенко вже стояв на паспортному контролі, до нього підійшов співробітник ДБР з повісткою із викликом до суду. А прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин та не віддавали його. Потім все-таки документ віддали.

У «Жулянах» було багато поліцейських та нацгвардійців.

Нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, який був у групі підтримки п'ятого президента ще з Варшави, повідомив, що довелося мало не силою забирати паспорт Порошенка «у людей, які мали перевірити документ та повернути».

«Це не можна так залишати. З якого часу слідчі ДБР видають себе за прикордонників? Навіщо робити шоу навколо того, щоб прийти до суду? Навіщо українці сплачують це своїми податками?» — обурений депутат.

Після виступу перед прихильниками, що зібралися, Петро Порошенко попрямував до Печерського райсуду Києва. На виїзді з Жулян утворилася пробка. Група підтримки теж попрямувала до Печерського суду.

Нагадаємо, Петру Порошенку висунули підозру у державній зраді у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. П'ятий президент виїхав з України ще перед Новим роком. Як і обіцяв, він повернувся 17 січня. Люди з оточення Зеленського нібито радили Порошенку не повертатися до України. Тепер на нього чекають у суді для обрання запобіжного заходу.

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