У Печерському суді повинно розпочатися засідання у справі Порошенка: експрезидент уже у залі (фото, відео)

У Печерському суді Києва розпочинається засідання, на якому обирають запобіжний захід п'ятому президенту Петру Порошенку у справі про підозру у державній зраді.

Порошенко разом зі своїми адвокатами вже на засіданні. Само засідання, яке призначено на 11:00, ще не розпочалося.

До засідання лідер «Європейської Солідарності» виступив з промовою перед своїми прихильниками, які зібралися перед будівлею суду. Основна теза його виступу — потрібно концентруватися на відсічі зовнішньої загрози, а не відволікатися на «поляризацію внутрішньої політики».

Нагадаємо, засідання суду було призначено на 11:00 17 січня. В аеропорту «Київ» співробітники ДБР намагалися вручити Петру Порошенку процесуальні документи. А перевірка його паспорта прикордонниками затягнулася на 15 хвилин. Нардепи з групи підтримки п'ятого президента вели відеозапис того, що відбувалося.



Фото УНІАН, Telegram-канал Олексія Гончаренка

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