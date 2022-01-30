«Янукович ще не відпрацьований матеріал»: Гармаш розповів, як Путін може використати екс-президента-втікача

Екс-президента-втікача Віктора Януковича, якому в листопаді 2021 року висунули нове звинувачення, ще зарано списувати з рахунків, тому що саме його Путін може використати для легітимізації майбутнього вторгнення в Україну. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив учасник переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

Він вважає, що Путіну знадобиться «звернення» «української влади» для того, щоб в Україну увійшли «миротворчі сили», як це було в Казахстані, які б посадили в Києві режим, лояльний до Російської Федерації.

«Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке „прохання“ про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна будуть такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження», — зазначив він, нагадавши, що наприкінці грудня Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом втікача до Верховної Ради у суперечці з приводу визнання факту його самоусунення від виконання конституційних повноважень президента України.

Розгляд справи із викликом сторін призначено на 10:15 16 лютого 2022 року.

Нагадаємо, на початку грудня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Януковича та його адвокатів на винесений йому в Україні вирок — 13 років за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни.

Фото ТАСС

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