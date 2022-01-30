28.58 / 28.87 31.81 / 32.26
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

«Янукович ще не відпрацьований матеріал»: Гармаш розповів, як Путін може використати екс-президента-втікача

15:12 30 січня 2022
Віктор Янукович на прес-конференції у Москві

Екс-президента-втікача Віктора Януковича, якому в листопаді 2021 року висунули нове звинувачення, ще зарано списувати з рахунків, тому що саме його Путін може використати для легітимізації майбутнього вторгнення в Україну. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив учасник переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.

Він вважає, що Путіну знадобиться «звернення» «української влади» для того, щоб в Україну увійшли «миротворчі сили», як це було в Казахстані, які б посадили в Києві режим, лояльний до Російської Федерації.

«Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке „прохання“ про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна будуть такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження», — зазначив він, нагадавши, що наприкінці грудня Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом втікача до Верховної Ради у суперечці з приводу визнання факту його самоусунення від виконання конституційних повноважень президента України.

Розгляд справи із викликом сторін призначено на 10:15 16 лютого 2022 року.

Нагадаємо, на початку грудня Верховний Суд відхилив касаційну скаргу Януковича та його адвокатів на винесений йому в Україні вирок — 13 років за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни.

Фото ТАСС

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Італія

Італія відмовилася з 1 лютого впускати в країну українських туристів, незважаючи на нові правила в'їзду до ЄС

Каріна Нугаєва

Відомий російський рокмузикант таємно повінчався з коханою, яка годиться йому в онуки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.