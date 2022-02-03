На пріоритетні проєкти МВС коштів немає: що далі обіцятиме міністр підлеглим?

На початку року глава МВС Денис Монастирський зробив кілька заяв щодо підвищення зарплат співробітникам відомства, а також озвучив низку нових проєктів для МВС.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року у відомстві назрів справжній колапс. Як відомо, 2 грудня Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік, у якому не було передбачено підвищення зарплат працівникам НПУ, що спричинило хвилю звільнень поліцейських. Ексглава МВС Арсен Аваков закликав владу переглянути бюджет та знайти можливість підвищення зарплат правоохоронцям, оскільки така ситуація несе загрозу внутрішній безпеці.

Ми стільки поправок подали з членами профільного комітету, щоб збільшити витрати на утримання органів МВС. Усі останні роки зарплата індексувалася, підвищувалася. Наразі у держбюджеті не передбачено на це коштів, вони всі були витрачені. Це запитання до всього парламенту: навіщо вони підтримали відповідний бюджет? Усі кажуть «надто багато», так у нас країна велика! Нацгвардія, Нацпол — це десятитисячне військо, яким необхідно підтримувати гідну зарплату", — вважає нардеп партії «Слуга народу» Олександр Бакумов.

Тоді, наприкінці року, глава МВС «обнадіяв» офіцерів перспективою піти на другу роботу охоронцями (хоча це суперечить як закону, — адже поліцейський не має права вести іншу діяльність, крім роботи в НП, — так і здоровому глузду, враховуючи 12-годинний робочий день).

А у січні 2022 року у МВС анонсували підвищення зарплати правоохоронцям. Так, за словами глави МВС, з лютого підвищення виплат торкнеться не лише поліцейських, а й нацгвардійців, рятувальників, прикордонників, працівників міграційної служби.

«Правоохоронці отримають підвищення зарплат вже з лютого 2022-го», — заявив Денис Монастирський. За його словами, президент доручив уряду підвищити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% нібито за рахунок отриманих у результаті проведення за два останні місяці спецоперації «Акциз», які поповнили бюджет на 2,3 млрд грн. Він зазначив, що у держбюджеті на 2022 рік закладено 2,8 млрд грн, з яких 1 млрд отримає Нацполіція.

Власне, передбачається, що у разі перевищення надходжень від спецоперації передбаченого рівня Кабмін має ініціювати зміни до законодавства для спрямування додаткового фінансування на грошове забезпечення працівників органів внутрішніх справ, тобто на зарплати правоохоронцям. Проте, за словами інформованих джерел, кошти взято з бюджету МВС на кінець року. Тобто підвищення виплат у лютому та березні вже «оголило» грудень 2022-го — грошей на зарплати рятувальникам, прикордонникам, поліцейським цього місяця вже не буде.

«Підвищення зарплат — це порожні обіцянки. Про те, що потрібне економічне обґрунтування, ні „слуги“, ні Зеленський не думають. Як і заяви у парламенті про те, що треба збільшити армію на 100 тис. Цих людей треба утримувати, по-перше, а по-друге, укомплектовувати цю армію. Але простіше назвати гарну цифру та попіаритися. Потрібно закінчувати „пиляти“ гроші на „Великому будівництві“, а всі відкати, які на ньому йдуть, спрямувати на оплату роботи медиків та поліцейських», — вважає Борислав Береза.

Нагадаємо, у березні 2020 року ВР ухвалила зміни до Держбюджету у зв'язку зі створенням в Україні Фонду боротьби з коронавірусом. Найбільший резонанс у суспільстві викликали несподівані витрати на дороги. Зокрема, парламент підтримав загалом законопроєкт, за яким із Фонду боротьби з COVID-19 виділили 35 млрд грн для будівництва та реконструкції доріг державного та місцевого значення.

«Заяви… Монастирського робилися лише для того, щоб погасити 2 факти: скандал із негідною поведінкою Гогілашвілі, який закінчився зняттям його з посади, але, головне, — криза системи, яка досягла певних величин. Коли ставили Монастирського, основним завданням було прибрати Авакова, тому що він став у жорстку та неприховану позицію щодо влади. Жодного наведення ладу в МВС від Монастирського ніхто не чекав. Він провінційний юрист. Я хотів би, щоб хтось назвав хоч один пункт розроблених ним реформ, які він успішно реалізовував, таких фактів ви не знайдете. І завданням було поставити саме таку людину», — переконаний експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

Наприкінці минулого року міністр Денис Монастирський озвучив пріоритетні проєкти МВС. Зокрема, це будівництво державного кордону, «поліцейський офіцер громади», Суstody Records, створення європейського хабу з пожежогасіння та добровільних пожежних дружин, «безпечна школа» та цифровізація.

«МВС унікально тим, що всі добрі ініціативи тут уже або розпочаті, або кимось раніше вже розпочиналися, але були забуті. Багато чого було розпочато Аваковим. Аналізуючи проєкти, я також виходжу з того, чи конкретний проєкт збільшує безпеку громадян на вулицях, в районах, містах та селах…» — сказав тоді Монастирський в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Проте заявлені главою відомства проєкти не відображені у бюджеті МВС на 2022 рік.

«Ні обіцяне право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло, яке, за словами міністра, буде відновлено з лютого, ані облаштування кордону з РФ. Не виділено коштів на жоден проєкт», — повідомляють джерела в МВС. За їхніми словами, не укладено жодного нового договору на постачання та обладнання для того ж кордону, а обіцяні комплекси відеоконтролю, стаціонарні засоби інстанційного контролю, безпілотні комплекси залишаються лише рядками на сторінках презентації.

Тож з початку року МВС уже встигло підтвердити побоювання, що наростали у другому півріччі 2021 року: міністерство впевнено тримає курс у прірву — система розвалюється, попри розповіді про перспективи.

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