«Бравий розвідник»: експерт про від’їзд Бурби з країни

Поки увага українців була прикута до підрахунків олігархів та «опозиціонерів», які залишали Україну на тлі підігрітого інформаційного поля, з країни виїхали й інші цікаві персони, на яких у метушні не звернули уваги. Одним з них виявився колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба. Про його відсутність у країні повідомив голова Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

«Поки журналісти рахували, скільки олігархів та „опозиціонерів“ втекло з країни на тлі зовнішньої загрози, за кадром залишилися інші знакові персонажі, які тихо випарувалися з країни. Не на чартерах чи приватних джетах, тому не потрапили на радари ЗМІ, але рухалися тією ж траєкторією, подалі від можливих ризиків та загроз», — написав політолог на своїй сторінці у Facebook.

Втеча Бурби, на думку експерта, примітна тим, що саме він «любив розповідати журналістам, що питання не в тому, чи буде наступ РФ, а в тому, чи готові ми до нього».

Як зазначив Биков, Бурба, походивши по ефірах і роздавши пачки інтерв'ю, виїхав за кордон.

«Сам Василь Васильович „підготувався“ добре. Походивши ефірами і роздавши пачки інтерв'ю, він 10 лютого вилетів за кордон. І досі перебуває там. Це все, що потрібно знати про бравого розвідника та його справжні пріоритети», — стверджує експерт.

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