Медведчук відповів Зеленському з приводу свого громадянства та питання обміну

Президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю одному з українських телеканалів, коментуючи санкції проти народного депутата Віктора Медведчука, заявив, що до політика як громадянина України застосовується українське законодавство. Також в коментарі президент допустив, що у разі підтвердження або навіть натяку з боку Росії на російське громадянство Медведчука можна було б розглядати питання обміну політика на героїв і громадян, які знаходяться не в Україні.

«У мене не було і немає іншого громадянства, крім українського. Я — громадянин України і буду ним, попри незаконний, злочинний тиск, який здійснюється сьогодні стосовно мене владою. А фабрикацію кримінальних справ розглядаю виключно як незаконне кримінальне переслідування і політичні репресії», — заявив Медведчук у відповідь на інтерв'ю Зеленського.

Політик також упевнений у своїй невинуватості. За його словами, він буде боротися за відновлення справедливості і торжество закону, а також за залучення до кримінальної відповідальності всіх тих, хто займається організацією політично мотивованого кримінального переслідування та пред'явленням незаконних звинувачень проти нього.

«Те, що президент, ігноруючи конституційний принцип презумпції невинуватості, дозволяє собі міркувати про обмін, наочно демонструє, в яку правову і моральну прірву впала Україна, і фактично свідчить, що країна припинила своє існування як правова держава, — прокоментував Медведчук запитання про своє громадянство і додав, що президенту не варто обтяжувати себе розглядом питання про обмін: — Ця ідея неспроможна, і вона мене абсолютно не цікавить».

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