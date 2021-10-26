Мулик розповів, як може допомогти Медведчук

Конфліктолог Володимир Мулик, коментуючи перспективи домовитися про обмін заручниками в рамках ТКГ, на своїй сторінці у Facebook написав, що цим має займатися Віктор Медведчук, якого в Росії вважають ефективним переговорником, а склад підгрупи — деструктивним.



«Переговори щодо обміну можливі лише з одним представником України, а саме з Віктором Медведчуком. Як перший крок (в ОРДЛО) готові звільнити в односторонньому порядку трьох жінок, яких раніше вже пропонували звільнити», — написав Мулик і назвав ситуацію з ТКГ черговим сигналом Зеленському.



«Раніше РФ вустами Дмитра Медведєва заявила, що не матиме жодних справ із Зеленським та його владою. Потім Путін на Валдайському форумі висловився про безвихідь у відносинах між Росією та Україною. При цьому Путін прямо підтримав Медведчука», — написав Мулик і додав, що Зеленський сам запропонував Росії знижку на транзит газу.



На думку конфліктолога, добрим сигналом для Росії може стати припинення переслідування Медведчука, який виступає за мирне врегулювання конфлікту.

«Зеленський має лише два шляхи — або прислухатися до Медведчука і скористатися його напрацюваннями, або продовжувати гробити країну…» — вважає Мулик.

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