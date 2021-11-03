Колишній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко після звільнення з посади голови області за незадовільну роботу збирається очолити регіональний осередок партії Дмитра Разумкова. Про це у Facebook пише журналіст Денис Казанський.

«Знайомі із Дніпра розповіли смішне. Виявляється, нову політичну силу Разумкова на Дніпропетровщині дуже хоче очолити колишній голова ОДА Олександр Бондаренко. Той самий герой програми «Давай одружимося», — написав блогер.

Експерт також нагадав, що Бондаренко став головою Дніпропетровської ОДА на хвилі моди на нові обличчя у 2019 році, але був звільнений уже через рік, «після того, як він показав незадовільний результат».

Окрім знімання у програмі «Давай одружимося» та провальних результатів роботи, колишній голова області, за словами Казанського, запам'ятався ще й тісною співпрацею з людьми Ігоря Коломойського. Втім, це йому не допомогло втримати крісло.

«У результаті довелося терміново повертати в ОДА „старе обличчя“ — Валентина Резніченка, який керував областю до призначення Бондаренка. І тепер ексгубернатор готується очолити в області партію Разумкова. У принципі вже зрозуміло, що там буде за партія», — написав експерт.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter