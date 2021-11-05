Разумков оголосив про створення «іменного» міжфракційного об'єднання в Раді

Екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про створення у парламенті міжфракційного об'єднання «Розумна політика», куди увійдуть 25 народних депутатів.

За словами прес-секретаря політика Ольги Туній у коментарі УНІАН, членами міжфракційного об'єднання вже стали депутати від «Слуги народу» Олег Воронько, Артем Дмитрук, Василь Мокан та Неллі Яковлєва, депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко та позафракційний депутат Людмила Буймістер, яка нещодавно також входила до пропрезидентської фракції .

Очолить об'єднання сам Разумков.

Документи про реєстрацію об'єднання надішлють спікеру Руслану Стефанчуку вже скоро.

Нагадаємо, найближчим часом «слуги народу» проведуть свій з’їзд, на якому визначаться, чи позбавляти депутатського мандату екс-спікера Дмитра Разумкова. Як заявив новий перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, все може залежати від того, як колишній голова Ради голосуватиме у парламенті — відповідно до «лінії партії» чи ні.

Фото rada.gov.ua/

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