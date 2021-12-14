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Політика

«Ми заблокували схеми системного ухилення від сплати ПДВ»: Гетманцев про масштабну боротьбу зі скрутками

18:31 14 грудня 2021
Данило Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкрив подробиці боротьби з податковим шахрайством, внаслідок якого бюджет країни щомісяця втрачав понад 1 млрд грн. Про це політик розповів в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«В останні дні ми розгорнули повномасштабну боротьбу з крадіжкою ПДВ із бюджету. Були заблоковані схеми системного ухилення від сплати ПДВ, так звані скрутки — коли купують банани, а з них нібито, за документами, виготовляють газову станцію. Ми накрили величезний, мільйонний „бізнес“ конвертаторам та податківцям», — заявив Гетьманцев.

За його словами, в Україні сформувався налагоджений, системно працюючий, корупційний організм, який ліквідувати непросто. Але без цього неможливо збудувати державу.

«Який був підхід раніше? Ставили людину з чудовим послужним списком, з палаючими очима, давали їй карт-бланш, він призначав своїх людей. Десь, як у податковій, їм навіть вдавалося збільшувати надходження до бюджету. Проте система ламала людину, перетворювала на свою. Потрапляючи в банку із солоними огірками, свіжий огірок скисає. Проте за такий хімічний процес ми не готові і не братимемо на себе політичну відповідальність. Скажу більше, якщо ми не поламаємо систему, нам нічого робити у владі. Очолювати її, як робили інші, ми не будемо», — наголосив Гетманцев.

За його словами, зараз «питання стоїть гостро: чи ми їх, чи вони нас».

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