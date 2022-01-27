Хто може очолити партію «Слуга народу»: експерт назвав Кирила Тимошенка найприйнятнішим кандидатом

На тлі чуток про ймовірні дострокові парламентські вибори в Україні політолог Данило Богатирьов на своїй сторінці у фейсбуці проаналізував варіант ребрендингу правлячої партії.

У зв'язку з цим політолог нагадав про нещодавню інформацію у ЗМІ про те, що список «СН» на парламентських виборах може очолити голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Якщо ця інформація є правдивою, то, ймовірно, глава Офісу хоче таким чином закріпити свої лідируючі позиції в президентській команді, а можливо, і залишитися в публічній політиці після виходу з неї Володимира Зеленського (партійні механізми дають для цього більше можливостей, ніж патронажна служба), — написав експерт. — Втім, якщо судити з погляду публічної політики, Андрій Єрмак — не найкраща кандидатура на роль першого номера у списку на парламентських виборах. Він був фігурантом цілої низки скандалів. Його імідж неабияк зіпсований постійними інформаційними атаками порохоботів, соросят і навіть безпосередньо — західних партнерів».

За словами Богатирьова, у цьому відношенні той же заступник глави ОП Кирило Тимошенко виглядає більш підходящим кандидатом.

«Електорату він відомий головним чином за проєктом „Велике будівництво“, який, попри деяку критику, більшість респондентів оцінюють здебільшого позитивно, — вважає політолог. — За Тимошенком немає того шлейфа скандалів та іміджу „інтригана“, які давно переслідують публічний образ Андрія Єрмака».

На думку політолога, нинішня команда «Слуг народу» спробує провести подобу ребрендингу, щоб залишитись у політиці. Яким саме воно буде, покаже час.

Журналіст Євген Хурсін також припустив, що список можуть очолити Кирило Тимошенко чи хтось з «цифрових трансформаторів», наприклад, Михайло Федоров.

«Оскільки Єрмак все більше майстер закулісної політичної гри та переговорів, а на публіці намагається з'являтися поменше (як і давати особисті інтерв'ю), він, може, і повинен бути в керівництві, але все ж таки логічніше було б, щоб список очолив той, кого на даний момент асоціюють із реальними та помітними простому народу справами», — написав він.

На думку Хурсіна, Тимошенко чи Федорова можна позиціонувати як представників нової генерації політиків.

«Трохи молодший і динамічніший, — пояснив свою думку журналіст. — Власне, точно потрапляють у той образ, який вибудовували „слуги“ спочатку. Втім, на смак і колір товаришів немає і все вирішать виборці».

Фото president.gov.ua

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter