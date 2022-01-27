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Політика

Чому схеми на митниці процвітають: версія політолога

17:28 27 січня 2022
митниця

Влада не лише не поборола контрабанду в Україні, а й деякі її представники в Офісі президента можуть співпрацювати з контрабандистами. Про це у своїй колонці на сайті «Апостроф» пише експерт Українського інституту політики Валентин Гайдай.

«Регулярний моніторинг інформаційного поля підтвердив, що схематоз на митниці процвітає — щорічні втрати держбюджету від контрабанди оцінюються на рівні понад 300 млрд гривень, а імпортери платять чиновникам велику винагороду за кожен контейнер, як це було за часів Порошенка, у якого навіть свій „Офіс Контрабанди“ був», — пише автор колонки, відзначаючи, що використання схем на митниці досі можливе.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що заступник голови ОПУ Андрій Смирнов нібито запропонував посилити митний «бек-офіс» залученням свого колишнього клієнта Сеяра Куршутова, який багато років курирував Одеську митницю ще за президента Порошенка.

За інформацією Гайдая, голова ОПУ на зустрічі з керівниками митниць нібито порекомендував «працювати» з Куршутовим, який, як вважають інсайдери, хоче замінити шістьох керівників митниць на своїх людей.

«Оскільки у схемах задіяні високопосадовці, то СБУ безсила — служба розкриває схеми дрібних сошок, під ніж йде дрібничка, а велика риба залишається, як то кажуть, у справі», — вважає Гайдай.

На його думку, нинішнє ймовірне залучення Єрмака до питань діяльності митниці може негативно позначитися на його політичних перспективах.

«Думаю, якщо спіраль скандалів за участю Єрмака розкручуватиметься й надалі, його похід у велику політику доведеться відкласти. Та й, у принципі, зараз все виглядає так, що ОПУ очікують певних перестановок, адже велика кількість негативу, особливо ще й на темі контрабанди, навколо „правої руки“ Зеленського грає явно проти рейтингу президента та правлячої партії», — пише Гайдай.

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