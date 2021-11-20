До зими два тижні, а в Україні не вистачає ні вугілля, ні газу, ні електроенергії. Як проходитимемо опалювальний сезон, відомо одному лише Богу, вважає політтехнолог Володимир Шамін.

«А ось Зеленському, який відповідальний за це, це достеменно невідомо. Загнати країну в глухий кут він зумів, а ось рятувати ситуацію в цій владі нікому. Є Віктор Медведчук, який швидко міг би „розрулити“ проблеми з Росією та Білоруссю, але він стараннями Зеленського сидить під домашнім арештом у сфабрикованих справах. Якщо Зеленський вчасно не схаменеться, то великі ризики, що вже цього опалювального сезону на нас чекають катастрофічні проблеми» , — написав політтехнолог у своєму блозі .

Шамін розкритикував відеозвернення Зеленського, в якому президент заявив, що вугілля для ТЕС вистачить, відключень світла не буде, а з ОРДЛО не буде жодних торгових контактів.

«Що ж виходить, що президент звинувачує у брехні фахівців із багаторічним стажем, у яких досвіду в енергетиці набагато більше, ніж у всіх чиновників Зеленського разом узятих? Насправді президент просто намагається приховати від українців весь масштаб проблем», — вважає політтехнолог і нагадує, що 19 листопада Білорусь припинила експорт електроенергії в Україну, а ще раніше Росія припинила постачання в Україну вугілля та електроенергії.

«На складах ТЕС вугілля менше 400 тис. т, хоча має бути за планом понад 2 млн т. Уявляєте, наскільки Зе припекло, якщо його люди навіть зверталися з приводу закупівлі вугілля в ОРДЛО, а за постачання палива в кризу 2014 року сьогодні судять Медведчука. Хоча той навіть не був чиновником на той час. Проте 2014 року влада була більш професійною і, звернувшись до Медведчука, змогла вирішити проблему» , — нагадав політтехнолог і процитував Зеленського, який заявив, що до Медведчука звертатися не буде.

На думку Шаміна, для виходу з кризи потрібно звільнити Медведчука і примиритися з ним заради порятунку країни: «У існуючих умовах, коли ні від Європи, ні від США особливої допомоги не дочекаєшся, тільки Медведчук здатний домовитися з Росією — країною, яка має нам необхідні ресурси».

Політтехнолог вважає, що логіка Зеленського на розрив відносин із Росією не витримує критики, особливо на тлі того, що Захід із РФ успішно співпрацює.

«Є лише один момент: із Зеленським Росія працювати вже не буде. Він дискредитував себе. А з Медведчуком буде …», — резюмував Шамін.

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