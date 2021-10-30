Експерт із соціально-політичних питань Кирило Ковальчук, говорячи про наближення зими, зазначив, що Україна занурюється в енергетичну кризу через катастрофічну нестачу газу та порожні вугільні склади ТЕС.

«Країна ризикує замерзнути і залишитися без світла. Що робить влада Зеленського? Погіршує і без того проблемні відносини з Росією та Білоруссю, які могли б нам допомогти, але працювати з Зеленським уже просто не бажають. В Україні сьогодні лише один серйозний політик намагається налагодити стосунки із сусідами — Віктор Медведчук. І влада переслідує Медведчука за це. Ця деструктивна політика погрожує Україні», — вважає Ковальчук.

Він нагадав про схожу ситуацію восени 2014 року.

«Тодішня влада була розумнішою за Зеленського, а тому звернулася до Медведчука з проханням домовитися з Росією, а також Донецьком та Луганськом про постачання енергоносіїв. Він це успішно зробив, а ми були зі світлом та теплом у квартирах», — нагадав експерт й додав, що у 2019 році Медведчук також домовився про прямі закупівлі газу у Росії по 175 доларів.

«Це були довгострокові контракти, і нам не довелося б сьогодні купувати газ у Європі по 1000 доларів. Зеленський відмовився. Як відмовився від інших пропозицій Медведчука. Сьогодні Зе-президент пропонує „Газпрому“ знижку 50% за транзит понад контракт. Виглядає як акт капітуляції перед Росією та визнання абсурдності політики президента. І того, що наша труба може перетворитися будь-якої хвилини на музей металобрухту», — вважає Ковальчук і зазначає, що те саме стосується й поставок вугілля, в імпорті якого на сьогодні 64% — російське вугілля і лише 20% — американське та 10% - вугілля з Казахстану.

«Іншого вугілля немає. Потрібно домовлятися з Росією, знову ж таки. Якщо не домовимося, виникне ситуація, за якої Україні не вистачить електроенергії. Її можна було б купити у Білорусі, але і з нею наша влада посварилася. Критичну нестачу енергоресурсів Україна може компенсувати лише налагоджуючи відносини, у тому числі й торговельно-економічні, з сусідами», — вважає експерт і додає, що президент має обстоювати інтереси України на всіх рівнях.

«Я давно висловлював думку, що пану Зеленському треба зустрічатися з паном Путіним, треба вирішувати спільні проблеми, насамперед торгово-економічні. Насамперед, а можна й найбільш головне, — питання миру на Донбасі, бо без Росії цього зробити не можна, і це знають у всьому світі. Дивно, чому це до кінця не усвідомлює пан Зеленський», — прокоментував ситуацію Медведчук.

Як зазначає експерт, у контексті проблем, що стоять, виникає дилема — щоб домовитися з росіянами, Зеленському треба просити Медведчука, тому що керівництво Росії прямо сказало, що з нинішньою українською владою не працює і не буде: «Що робить Зеленський? Переслідує Медведчука і пропонує Росії обміняти його. Що? Це налагодження відносин із Росією? Такими темпами ми прийдемо до того, що не буде ні світу в Україні, ні газу, ні тепла, ні світла».

Експерт також процитував Віктора Медведчука: «Ми все одно прийдемо до того, що будемо домовлятися з сусідами, з Росією та Білоруссю, насамперед — країнами СНД. Це вигідно у питаннях енергетичного забезпечення, це ще й вигідно у питаннях конкурентоспроможності нашої продукції на ринках цих країн. Тому відновлення торговельно-економічних відносин з Росією та СНД є першочерговим завданням для економіки країни, а її реалізацією для економіки країни є підвищення рівня життя, рівня економіки, а отже, і рівня забезпечення громадян в Україні».

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