Ходять строєм в однакових футболках та мають говорити за шаблоном: політолог про команду президента

На третьому році президентства Володимир Зеленський опинився у стані тотальної війни з усіма. А оточення, що раз у раз потрапляє в зашквари, підштовхує його до нових конфліктів. І президенту доводиться знову організовувати команду. Та чи команду спеціалістів? Чи, може, слухняну масу, що виконає будь-яку команду та вказівку?

— Є такий військовий термін — «сколочення військ». У нашому випадку це коли всі «роди військ» — Офіс президента, парламент, Кабмін — мають думати й діяти як одне. Коли розписуються, що всі приходять в однакових футболках, коли всі мають говорити однакові шаблонні речі на всіх телеефірах, коли телеефіри обдзвонюють і кажуть (зокрема і «Суспільне»), що «ми не прийдемо, якщо прийде такий-то»… Тобто всі ходять строєм, всі грають в унісон, — відмічає Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи «Бюро аналізу політики».

На думку експерта, цієї осені в Трускавці Зеленський саме сколочував свою команду, проводив мобілізацію перед якоюсь умовною (чи й не дуже умовною) війною: президент бачить перед собою виклики, й готується їх прийняти. Можливо, консолідація й перегрупування сил проводиться перед черговими «бойовими діями» у конфлікті з Ахметовим. Можливо — у боротьбі з Порошенком, який переходить у наступ, заявляючи, що справжній зрадник — саме Зеленский.

— Зеленський готовий відповідати, вся команда у нього збалансована. Баласт скинули, в тому числі Разумкова. Може і помилково скинули, але з усім тим у нього збитий колектив, всі в строю і всі готові в бій, — вважає Віктор Бобиренко. — Маємо такий собі консорціум, який усвідомлює, що тільки зі своїм лідером Зеленським вони можуть і далі бути кимось. Не буде Зеленського — вони самі по собі ніхто.

До подій року треба віднести конфлікт з Ахметовим. Зрозуміло, що цей конфлікт буде перехідним у 2022 рік — і, можливо, як раз під цей конфлікт і консолідувалася команда. Ну й під деякі інші. Думаю, що обов’язково Петра Порошенка будуть намагатись зробити олігархом і розкуркулювати — в першу чергу по медіаресурсах.

Більше про зашквари та досягнення влади, про Зеленського в ролі Рембо, а також про «зради» й перемоги року в Україні — в інтервʼю політолога «ФАКТАМ»: В команді президента усвідомлюють, що без Зеленського вони ніхто, — Віктор Бобиренко

Фото: president.gov.ua

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