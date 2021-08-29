Політолог назвав статтю Медведчука дискусією про майбутнє

Політика, яку сьогодні проводить чинна українська влада, в майбутньому може мати руйнівні наслідки для країни. Таку думку озвучив політолог Олексій Якубін в ефірі «Першого Незалежності», коментуючи статтю Віктора Медведчука .

«У нас деякі чиновники, народні депутати від влади відкрито говорять, що треба й пенсії забрати, гарантовані українським громадянам, й соціальні програми зменшити, й збільшити податковий тиск на людей» , — нагадав Якубін.

За словами політолога, авторитарна політика чинної влади кореспондується з ситуацією закритих нею ЗМІ.

«Мені здається, якщо відштовхуватися від статті Медведчука, він просто продовжує дискусію про майбутнє України, яке можливе . Ми зараз з вами бачимо це авторитарне тиск в економічній сфері, тиск на громадян України … бачимо, що в гуманітарній політиці, по суті, каток такого етнонаціоналістіческого підходу залишається стійким. Для країни це буде мати руйнівні наслідки», — застеріг Якубін, нагадавши, що такі дії влади вже викликали негативну реакцію в суспільстві, про що свідчать рейтинги підтримки та інші соцопитування.

«Коли ми з вами говоримо про соціологію, про рейтинги підтримки , так це вимір легітимності. Рейтинг влади продовжує знижуватися, а це значить, що при владі, по суті, просто буде залишатися ще деякий час табличка (офіційна посада, — Авт.), але без суспільної підтримки»,— зазначив Якубін.

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