Чим викликана критика Зеленського у західних ЗМІ: версія експерта

Критичне сприйняття президента Зеленського зростає. Про це пише оглядач Валерій Галієв, передає 112.ua, коментуючи публікацію в The New York Times.

«Зеленський будує дороги за кредитні кошти, занурюючи країну в борги, напевно, заради того, щоб «поїздка до Києва була комфортнішою для російських танків», — цитує Галієв матеріал в авторитетному виданні, припустивши, що подібна публікація є сигналом «на вихід».

За його словами, в Україні рейтинги Зеленського обрушилися на тлі економічного падіння, зростання тарифів на комунальні послуги та цін на товари.

«Дійшло до того, що цієї зими країна ризикує буквально замерзнути — газу та вугілля не вистачає для проходження опалювального сезону, а чиновники зізнаються: можуть бути перебої з постачанням електроенергії та газу населенню. Щоб відвернути суспільство від економічних проблем, Зеленський переслідує своїх політичних опонентів — лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та п'ятого президента Петра Порошенка… На тлі такого свавілля рейтинги Медведчука та ОПЗЖ значно зросли. Сьогодні це ядро опозиції Зеленському», — вважає оглядач.

За його словами, прихильників Зеленського у 2022 році стане ще менше, у тому числі і через рішення про обов'язковий військовий облік жінок та підвищення податків для пересічних громадян у 2022 році.

«І якщо Зеленський сподівається, що Захід його врятує, то дарма. Захід настільки охолодів до Зеленського, що буде радий, якщо влада в Україні зміниться. В останні тижні кількість розгромних матеріалів про Зеленського у провідних американських ЗМІ збільшилась у рази. Президента України критикують за безрозсудну політику щодо Росії, а також за зв'язки з Коломойським та спроби посадити лідера опозиції Віктора Медведчука та сконцентрувати всю владу у своїх руках», — зазначив Галієв.

Оглядач процитував критичні публікації про Зеленського у відомих ЗМІ.

«Atlantic Council каже, що Зеленський перетворив РНБО на орган для розправи над опонентами, при цьому президент повністю залежить від олігарха Коломойського. А The Washington Times зазначає, що Зеленський проштовхує фальшиві закони і може привести Україну до конфлікту з Росією. А ось політичний оглядач з США Деніел Депетріс радить американській владі не надавати Україні військову допомогу, яка призведе лише до спонукання Росії відповісти тим самим. Депетріс вважає, що у сьогоднішній ситуації „єдиний життєздатний варіант для України“ — відновити виконання мінських угод», — написав Галієв.

Нагадаємо, на саміті Східного партнерства у Брюсселі представники ЄС зажадали від Зеленського скасувати незаконні санкції РНБО, якими той закрив низку українських ЗМІ, а також закликали звільнити Віктора Медведчука.

«Тобто Зеленський не має підтримки в Україні, з ним не бажає мати справ Росія, а Захід дає зрозуміти, що не підтримуватиме авторитарного правителя, який розтоптав Конституцію своєї країни і не здатний нічого зробити, окрім як переслідувати своїх політичних опонентів…» — вважає Галієв.

Фото із сайту president.gov.ua

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