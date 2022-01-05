Через Зеленського у Кремлі вважають, що США ведуть подвійну гру: думка експерта

Кремль посилює риторику в діалозі з Вашингтоном, а також прямо демонструє недовіру до обіцянок США. Так юрист-міжнародник Віталій Киба на сайті «Кореспондент» прокоментував підсумки телефонної розмови між президентами США Джо Байденом та Росії Володимиром Путіним.

«Варто звернути увагу на посилення риторики Кремля. Раніше Володимир Путін застеріг Захід від спокуси «забовтувати» тему безпеки — і за кілька днів його слова взяв на озброєння глава МЗС Сергій Лавров. А за підсумками переговорів Байден — Путін Юрій Ушаков заявив, що пройдуть один-два-три раунди — і «далі робитимемо висновки», — написав експерт.

На його думку, Кремль ставить США та колективному Заходу конкретні терміни: «А головне — прямо демонструє недовіру».

Киба пояснив, що у світовій політиці оцінюють не заяви, а реальні дії.

«Якщо оцінювати по діям сателітів Вашингтона, виходить зовсім інша картина. Наприклад, за період між двома раундами переговорів Байдена та Путіна у Києві продовжили термін домашнього арешту Віктору Медведчуку. А 28 грудня президент Володимир Зеленський своїм указом відключив від ефіру два телеканали — UkrLive та „Перший Незалежний“, які відносяться до орбіти впливу Медведчука», — аргументував експерт.

Киба нагадав, що Путін переконаний, що всі рішення української влади диктуються Вашингтоном.

«Власне, глава РФ прямо заявив про це під час «Прямої лінії» у червні 2021 року. «Що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, частково в Берліні та Парижі. Та й про що розмовляти? Тим не менш, я не відмовляюся від подібних зустрічей, треба тільки зрозуміти, про що говорити», — процитував експерт російського президента.

На думку Киби, через заборону телеканалів UkrLive та «Перший Незалежний», а також продовження домашнього арешту для Медведчука, Вашингтон виглядає як сторона, яка веде подвійну гру.

«На словах Байден, за словами помічника російського президента Ушакова, продемонстрував „бажання зрозуміти логіку Росії“ і „висловлює підтримку дипломатичним методам“, а насправді сателіти Вашингтона в Києві тримають під домашнім арештом одного з головних опозиціонерів, знаючи, що Медведчук — це особистий друг Путіна. Так про яку мінімальну довіру можна говорити? Тому дії Зеленського підривають крихку довіру у діалозі Вашингтон — Москва», — вважає Віталій Киба.

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