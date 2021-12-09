Оглядач Ярослав Шевчук прокоментував рейтинги видань «Телеграф» та «Вісті», що опублікували ТОП найвпливовіших українців року, що минає.

«У першій п'ятірці без сюрпризів — Єрмак та Зеленський (смішно, але саме в такому порядку) як уособлення „зеленої“ влади, два головні олігархи країни Коломойський і Ахметов, які цього року отримали чимало „плюшок“ від перших двох, а також головний опонент влади — лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук», — написав Шевчук на сайті «Скептик».

Так, Медведчук, якого Зеленський намагався видавити з великої політики за допомогою репресій, знову, за його словами, опинився у п'ятірці найвпливовіших українців, застовпивши за собою роль головного опозиціонера.

«Ймовірно, до наступних виборів Медведчук приведе свою партію на першому місці в рейтингах, а сам він буде одним із головних претендентів на президентську посаду, тобто, його вплив у майбутньому зростатиме. Напевно, Зеленський вже шкодує, що вплутався в цю катастрофічну історію», — вважає Шевчук і зазначає, що присутність Медведчука на п'ятому місці в обох рейтингах ЗМІ легко пояснити, адже він досвідчений і далекоглядний політик, який правильно спрогнозував розвиток подій і зайняв правильну нішу в українському політикумі. А гостра фаза конфлікту з владою, на думку Шевчука, у широкому сенсі підкреслює його роль.

«Зеленський неспроста вирішив піти на масштабне порушення закону, застосувавши проти лідера ОПЗЖ незаконні санкції, закривши опозиційні ЗМІ, посадивши Медведчука під домашній арешт у сфабрикованій справі. Причина — високі рейтинги ОПЗЖ, у якої зараз друга за розміром фракція у парламенті, а після наступних виборів цілком може бути перша. Тобто Зеленський своїми діями підкреслив вплив та силу Медведчука», — пише експерт.

Крім цього, за його словами, Медведчук зберігає статус повноцінного каналу зв'язку між Києвом і Москвою. «Раніше Кремль прямо заявив, що йти на контакт з адміністрацією Зеленського не буде, і зажадав звільнення Медведчука. При цьому Україні украй необхідні енергоресурси Росії. Щоб розблокувати діалог між Києвом та Москвою, Зеленському доведеться звільнити Медведчука та залучити його до переговорів. Іншого шляху немає. Путін особисто неодноразово вставав на захист Медведчука, а отже, від цієї вимоги Кремль не відступить», — зазначив Шевчук.

За його словами, ще одні переговори, в яких авторитет Медведчука не підлягає сумніву, — з ОРДЛО щодо обміну утримуваних осіб.

«Влада Зеленського не може просунутися в цьому напрямку, а влада невизнаних республік прямо вимагає повернути Медведчука в ТКГ», — нагадав він і відзначив ще один важливий аспект, який говорить про значний вплив Медведчука на українську політику, — його медійність.

«Навіть закриття трьох телеканалів не завадило лідеру ОПЗЖ залишатися одним із найбільш цитованих українських політиків. А зростання рейтингів самого Медведчука та його партії свідчить про дедалі більшу популярність його поглядів та ідей», — резюмував він.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter