Президент РФ Володимир Путін розцінив арешт голови політради партії ОПЗЖ, народного депутата Віктора Медведчука як «особисту образу». Про це пише провідна британська газета The Guardian.

Як пише видання, перед жорсткою тактикою Москви президент України Володимир Зеленський зайняв більш жорстку позицію.

«У лютому Рада національної безпеки України закрила три телеканали. Медведчук перебуває під домашнім арештом і звинувачується у державній зраді. За словами прихильників Зеленського, ці канали розповсюджували проросійську версію конфлікту на Донбасі. Проте один із членів опозиційної політичної партії Медведчука заявив, що Путін розцінив це як „особисту образу“. За його словами, заарештувавши Медведчука, Зеленський видалив довіреного співрозмовника, залишивши Москві лише військові можливості», — зазначає британське видання.

Раніше на саміті Східного партнерства у Брюсселі порушили питання позасудової розправи над опозиційними ЗМІ в Україні та зажадали від Володимира Зеленського скасувати санкції РНБО, якими заблокували мовлення трьох провідних інформаційних телевізійних каналів: «112 Україна», NewsOne та ZIK, а також незаконно закритого без рішення суду через годину після початку ефіру телеканалу «Перший Незалежний», зокрема, припинення переслідування лідера опозиції Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.

13 травня Печерський райсуд Києва санкціонував цілодобовий домашній арешт політика, якого підозрюють у держзраді. 2 вересня Печерський райсуд подовжив термін домашнього арешту Медведчука до 31 жовтня.

В ОПЗЖ такі дії влади назвали правовим свавіллям, а сам Медведчук заявив, що його адвокати мають докази, які спростовують звинувачення прокуратури й доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

Коментуючи ситуацію, Віктор Медведчук підкреслив, що його адвокати повністю готові до процесу оскарження запобіжного заходу та мають докази, які спростовують звинувачення прокуратури та доводять незаконність застосування до нього домашнього арешту.

2 листопада Печерський райсуд призначив Медведчуку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, як і клопотала прокуратура. Проте практичного значення це вже не має, оскільки Медведчук перебуває під запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту за іншою справою — про «вугільну держзраду». 11 листопада провідний європейський адвокат Бертран Мельмендьє приєднався до команди правового захисту.

За останні місяці світові ЗМІ, європейські політики та експерти опублікували 120 969 матеріалів, присвячених переслідуванню українською владою опозиції та незалежних телеканалів.

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